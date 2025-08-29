Álvaro Morte realiza sonho de sua mãe em nova série da Netflix

Vou te contar uma coisa que me parece terna. Parte da filmagem foi em Málaga, e minha mãe mora em Málaga. Minha mãe sempre teve muitas inclinações artísticas e teria adorado ser atriz, mas ela já tem 84 anos. Conversei com a produtora e perguntei se havia alguma possibilidade de minha mãe fazer uma pequena participação na série. Já tínhamos muitas coisas gravadas, e ela me disse: 'Achei uma ideia fantástica. Sempre fui a favor. Achei uma ideia fantástica, me deixe revisar o roteiro para ver onde podemos encaixá-la.'

E ela teve uma ideia que, para mim, foi um acerto. No terceiro capítulo, o último, há um momento em que eu saio da delegacia e esbarro em uma senhora idosa. Essa senhora é a minha mãe. E achamos muito bonito o fato desse personagem, que tem uma ética tão duvidosa, de repente esbarrar em uma senhora e se preocupar com ela.

Álvaro Morte em "Duas Covas", da Netflix Imagem: Divulgação

Álvaro, há algumas semanas a Netflix anunciou que você voltará a interpretar o Professor na segunda temporada de "Berlim". Como foi voltar a interpretar esse personagem?

O que eu faço em "Berlim" é muito pouco, porque é no último capítulo. Eu faço apenas umas duas ou três cenas. É um personagem que me deu muitas coisas muito bonitas, e me pareceu, bem, me pareceu que era como uma pequena homenagem ou como um pequeno presente a todos os fãs que tanto gostam do Professor, que continuam me demonstrando isso nas redes sociais e tudo mais. Pegar e dizer: 'Bem, vamos nos colocar um pouquinho na pele do Professor mais uma vez para ver se eles gostam.'