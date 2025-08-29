Álvaro Morte realiza sonho de sua mãe em nova série da Netflix
Conhecido mundialmente desde que estrelou o fenômeno "Casa de Papel", o ator espanhol Álvaro Morte lança uma nova minissérie na Netflix, "Duas Covas". Na trama, que narra a saga de uma senhora (Kiti Manver) para descobrir o que aconteceu com sua neta adolescente que desapareceu, Álvaro Morte interpreta Rafael, um criminoso que também busca respostas sobre o responsável pela morte de sua filha.
Em conversa com a coluna, o ator falou sobre o novo trabalho, que possibilitou que ele realizasse um antigo sonho de sua mãe, e comentou sobre sua participação na série "Berlim", spin off de "Casa de Papel".
Álvaro, antes de começar a falar sobre "Duas Covas", eu gostaria de saber uma coisa. As séries e os filmes espanhóis fazem muito sucesso no mundo todo. No Brasil, as produções espanholas são um fenômeno na Netflix. O que você acha que o cinema e as séries espanholas têm de tão especial para se comunicarem com tanta gente no mundo todo?
Talvez tenhamos nos livrado de certos complexos que talvez tivéssemos antes, pensando que somente as coisas que vinham dos Estados Unidos podiam dar a volta ao mundo. E talvez com "La Casa de Papel" na época, nós tivemos a capacidade de romper fronteiras e demonstrar que em qualquer parte do mundo é possível ter a capacidade de contar grandes histórias.
Eu acho que há uma coisa que nos define, espanhóis, que é o sangue quente que temos nas veias, e eu acho que isso é perceptível. Acredito que essa seja uma das grandes razões pelas quais as séries que saem do nosso país têm a capacidade de chegar a outros lugares. É um pouco como a nossa marca de identidade.
Imagino que você receba muitas propostas de trabalho. O que foi decisivo para você escolher participar de "Duas Covas"?
"Duas Covas" é um thriller que poderíamos estar acostumados a ver, ou que aparentemente não seria novo, porque são duas adolescentes que desaparecem, e já vimos isso muitas vezes. Mas o que não vimos com tanta frequência é o fato de uma senhora idosa (vivida por Kiti Mánver) ser a encarregada de realizar a investigação e de levar adiante toda a aventura. Isso me pareceu muito interessante, porque era uma nova forma de ver o thriller.
Tanto com a Kiti Mánver, que interpreta a personagem Isabel, quanto com o Hovik, que faz o personagem Antonio, já tínhamos trabalhado juntos em "La Casa de Papel" e foi um prazer trabalhar com eles. Então, poder contar o tipo de história que iríamos contar, que me interessava muito, e poder trabalhar com eles, me pareceu um ambiente maravilhoso para encarar esse trabalho.
Quase todos os projetos em que você atuou e que conhecemos no Brasil são bastante intensos, são thrillers, dramas. Você prefere trabalhar com esses gêneros ou não chegam tantas ofertas para comédias e romances?
Eu não sei por que me chegam essas propostas (para thrillers), pensando que talvez eu seja um tipo muito intenso, que talvez eu tenha essa capacidade. Mas não sei, a verdade é que os papéis que me colocaram na mesa, tive a sorte de que foram papéis com muito peso, que eram uma responsabilidade, e eu me diverti muito os fazendo. Estou louco para que me convidem para alguma coisa mais leve e tranquila.
"Duas Covas" é uma história sobre vingança. Você é o tipo de pessoa que acredita na justiça divina, no karma, ou é o tipo que busca se vingar de alguma forma quando algo acontece com você? Como é esse tema para você pessoalmente?
Bem, eu acho que o interessante aqui não é como eu reajo, mas sim como o Rafael, meu personagem, enfrenta tudo isso. Para mim, ele é um personagem que tenta confiar na justiça, mas vê que isso não o leva a lugar nenhum.
Eu acho que a vingança nunca leva a nada de bom, mas há outra pergunta interessante que essa série levanta, que é a seguinte: na teoria, todos podemos dizer, a vingança é má, mas depois, quando você se vê nessa situação e de repente sua filha adolescente é assassinada, até que ponto o ser humano consegue ter o controle? Se você estivesse nessa situação, o que você faria?' É uma pergunta muito difícil, mas eu acho que somente vivendo algo assim você saberia a resposta.
O que aconteceu de mais surpreendente nesse trabalho?
Vou te contar uma coisa que me parece terna. Parte da filmagem foi em Málaga, e minha mãe mora em Málaga. Minha mãe sempre teve muitas inclinações artísticas e teria adorado ser atriz, mas ela já tem 84 anos. Conversei com a produtora e perguntei se havia alguma possibilidade de minha mãe fazer uma pequena participação na série. Já tínhamos muitas coisas gravadas, e ela me disse: 'Achei uma ideia fantástica. Sempre fui a favor. Achei uma ideia fantástica, me deixe revisar o roteiro para ver onde podemos encaixá-la.'
E ela teve uma ideia que, para mim, foi um acerto. No terceiro capítulo, o último, há um momento em que eu saio da delegacia e esbarro em uma senhora idosa. Essa senhora é a minha mãe. E achamos muito bonito o fato desse personagem, que tem uma ética tão duvidosa, de repente esbarrar em uma senhora e se preocupar com ela.
Álvaro, há algumas semanas a Netflix anunciou que você voltará a interpretar o Professor na segunda temporada de "Berlim". Como foi voltar a interpretar esse personagem?
O que eu faço em "Berlim" é muito pouco, porque é no último capítulo. Eu faço apenas umas duas ou três cenas. É um personagem que me deu muitas coisas muito bonitas, e me pareceu, bem, me pareceu que era como uma pequena homenagem ou como um pequeno presente a todos os fãs que tanto gostam do Professor, que continuam me demonstrando isso nas redes sociais e tudo mais. Pegar e dizer: 'Bem, vamos nos colocar um pouquinho na pele do Professor mais uma vez para ver se eles gostam.'
É preciso dizer que cronologicamente "Berlim" acontece antes de "La Casa de Papel" e o personagem que construí com o Professor, é um personagem que vai aprendendo ao longo de toda a série. No começo dos tempos, ele é mais nerd, ele é mais freaky e ele vai ganhando confiança em si à medida que o tempo passa. Eu gosto de pensar que as pessoas, quando o virem em "Berlim", vão encontrar esse personagem do Professor com quem podem sorrir um pouco.
