Quem aguenta tanto programa policial na TV brasileira?
Recentemente, abordei nessa coluna o sucesso que os projetos baseados em crimes reais fazem nas plataformas de streaming. Entre todos os profissionais que entrevistei, havia uma opinião unânime: só é interessante recontar a história de um assassinato, de um sequestro ou de qualquer ato de violência se for possível levantar uma discussão a partir disso.
Entendo que serviços de streaming e emissoras abertas são plataformas distintas, com públicos e propostas diferentes, mas nenhuma disparidade entre esses dois meios explica o modo como casos de violência são retratados nos jornalísticos policiais da TV, como Primeiro Impacto, do SBT, Cidade Alerta e Balanço Geral, da Record, e Brasil Urgente, da Band,. Com a estreia do Aqui Agora, no SBT, o espaço excessivo que esse tipo de programa tem nos canais lineares ficou ainda maior.
Com o suposto objetivo de informar, esses noticiários mesclam a espetacularização da violência com uma espécie de performance da indignação em que seus apresentadores bradam frases de efeito cobrando soluções das autoridades a respeito das situações que abordam em suas atrações. Muitas vezes, falta sobriedade à cobertura que esses programas fazem de casos policiais e de tragédias urbanas, como enchentes, incêndios e desabamentos. O tom apocalíptico que é adotado em alguns casos faz parecer que a realidade é pior do que realmente ela é.
Jornalísticos desse segmento, em geral, são os primeiros a perderem a mão quando surge algum crime com potencial de engajar a audiência. Eles exploram à exaustão esses casos, ficam horas no ar repetindo o que se sabe sobre essa história e especulando possíveis desdobramentos, ignorando um dos mandamentos básicos do bom jornalismo: saber a diferença entre o que é interesse público e interesse do público.
É compreensível que haja espaço para esses policialescos nas grades de programação, já que esse segmento possui uma audiência cativa. Entretanto, vale lembrar que anunciantes costumam fugir desse tipo de atração. Nesse caso, pontos no Ibope não se revertem necessariamente em faturamento, o que se tornou um grande calcanhar de Aquiles para a maioria das emissoras.
Há um policiamento moral tão pesado em relação a questões ligadas à diversidade e ao comportamento humano que são abordadas em obras de ficção, mas essa mesma patrulha não aplica tão implacavelmente nesses policialescos, que exploram a desgraça humana e exageram na violência. Esses jornalísticos têm um efeito muito mais nocivo nos espectadores do que qualquer novela ou série. Está na hora das emissoras abertas repensarem seus valores. Ninguém aguenta mais tanto programa policial na TV!
