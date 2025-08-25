Sucesso de 'Estrela da Casa' pode abrir novas portas para a Globo

Após uma desastrosa e pouco inspirada primeira temporada, o reality show musical "Estrela da Casa" ganha uma segunda chance na grade de programação da Globo a partir desta segunda (25). Por tudo que foi divulgado até agora, o programa vem bem repaginado. Esforços foram empreendidos para que o formato tenha uma identidade própria e não emule mais a dinâmica do "BBB".

Para cair de vez no gosto do público e atrair um pouco de prestígio com a crítica especializada, o "Estrela da Casa" abandona o foco na convivência dos aspirantes a cantores e joga os holofotes na competição musical e no desenvolvimento desses jovens artistas. Com essas reformulações, o programa parte para um ou tudo ou nada. Se audiência e faturamento não corresponderem às expectativas, dificilmente, o "Estrela da Casa" dá as caras o ano que vem na tela da Globo.

Para a emissora da família Marinho, o sucesso do "Estrela da Casa" pode render bons frutos a curto e a longo prazo. Num primeiro momento, caso a segunda temporada agrade à audiência e aos anunciantes, a Globo resolve uma questão antiga: ter na manga um formato longo e diário para exibir no segundo semestre que tenha potencial de reter o público e atrair marcas em um nível parecido com o do "BBB".