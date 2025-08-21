Talento de Ana Maria Braga é desperdiçado em Chef de Alto Nível
O cooking show Chef de Alto Nivel mostrou-se um acerto da Globo em sua faixa de shows. O programa que mistura profissionais da gastronomia com cozinheiros amadores chega ao fim nesta quinta (21) e têm obtido média de audiência acima dos 14 pontos na Grande Sao Paulo.
Com um ótimo elenco de participantes e um time de mentores carismáticos formado por Renata Vanzetto, Jefferson Rueda e Alex Atala, o programa coleciona qualidades. Mas peca em um aspecto: ele não aproveita o potencial da apresentadora Ana Maria Braga.
Por ser um formato gringo, Chef de Alto Nível é um tanto engessado e não dá a Ana Maria a chance de improvisar e ser espontânea, como estamos acostumados a vê-la no Mais Você. Falta espaço para que a apresentadora brilhe tanto quanto os chefs mentores, que são responsáveis pelas melhores partes da atração.
Sabemos que a escolha de Ana Maria Braga para liderar Chef de Alto Nível não foi em vão. Figura com forte apelo no mercado publicitário, ela certamente foi responsável por atrair boa parte dos anunciantes para a competição gastronômica, um formato inédito em nosso país. Justamente por esse motivo, o programa poderia ter feito alguma modificação para que Ana Maria tivesse a possibilidade de explorar todo seu talento como comunicadora.
Ana Maria é um dos grandes nomes da TV que ainda segue atividade e merece ser mais valorizada na segunda temporada de Chef de Alto Nível.
