Talento de Ana Maria Braga é desperdiçado em Chef de Alto Nível

O cooking show Chef de Alto Nivel mostrou-se um acerto da Globo em sua faixa de shows. O programa que mistura profissionais da gastronomia com cozinheiros amadores chega ao fim nesta quinta (21) e têm obtido média de audiência acima dos 14 pontos na Grande Sao Paulo.

Com um ótimo elenco de participantes e um time de mentores carismáticos formado por Renata Vanzetto, Jefferson Rueda e Alex Atala, o programa coleciona qualidades. Mas peca em um aspecto: ele não aproveita o potencial da apresentadora Ana Maria Braga.

Por ser um formato gringo, Chef de Alto Nível é um tanto engessado e não dá a Ana Maria a chance de improvisar e ser espontânea, como estamos acostumados a vê-la no Mais Você. Falta espaço para que a apresentadora brilhe tanto quanto os chefs mentores, que são responsáveis pelas melhores partes da atração.