SBT completa 44 anos de olho no passado e sem saber como seguir no futuro

Os tempos não são dos melhores para o SBT. É difícil acreditar que haja algum motivo para celebrar o aniversário de 44 anos da emissora, que vive uma de suas piores crises. Há pouco mais de dois anos, o canal se mexe como pode para reverter a queda brutal de audiência que sofre, mas nenhuma das medidas tomadas até agora surtiram grandes efeitos.

Visivelmente perdido e com alterações constantes na grade de programação, o SBT teima em olhar para o passado em busca de uma solução. Nessa jornada de revisitar os tempos áureos da emissora, a direção da emissora trouxe "Chaves" e "Chapolin" para o horário nobre, e ressuscitou os extintos "Aqui Agora", "Casos de Família" e "Bom Dia e Cia". Tudo em vão. O SBT está cada dia mais longe da Record, e, em vários horários, briga quase de igual por igual com a Band pelo terceiro lugar de audiência na Grande São Paulo.

Buscar nos sucessos do passado a saída para a crise atual é viver se enganando. O público da TV aberta mudou e a maneira de consumir conteúdo também. O SBT precisa estabelecer uma estratégia de programação que esteja alinhada com uma linha editorial clara e contemporânea, que dialogue com quem ainda assiste televisão atualmente, e não com o espectador que acompanhava o canal há 20 ou 30 anos.