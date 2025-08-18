'Os Enforcados': um filme que agradará aos fãs da série 'Vale o Escrito'

Tradicionalmente, essa coluna não fala sobre lançamentos de cinema, mas, vou abrir uma exceção para discorrer sobre o longa brasileiro "Os Enforcados", que estreou no último dia 14 nos cinemas. Escrito e dirigido por Fernando Coimbra, a voz mais interessante e autêntica que surgiu no cinema nacional na década passada, "Os Enforcados" consegue ser uma mistura eficaz de gêneros. Drama, suspense, thriller policial e tragicomédia se alternam e se entrelaçam para narrar a história de Regina (Leandra Leal) e Valério (Irhandir Santos), que se envolvem numa espiral de violência para alcançarem a soberania no esquema do jogo do bicho.

"Os Enforcados" esmiúça esse universo da contravenção carioca que ganhou grande popularidade graças à série documental "Vale o Escrito" (Globoplay). O filme, certamente, vai atrair os fãs da série, e vai satisfazer as expectativas de quem busca uma história que aprofunde ainda mais as dinâmicas e as contradições do jogo do bicho. Sem fazer concessões, Coimbra desenvolve um trama super original com reviravoltas críveis que mostram a dubiedade e a complexidade de quem está envolvido até o pescoço com o jogo do bicho.

Coimbra, que já havia mostrado muito talento em sua estreia no cinema com "O Lobo Atrás da Porta" (2013), constrói os personagens de "Os Enforcados", suas motivações e seus dilemas de maneira engenhosa e sem fazer qualquer julgamento, o que os torna universalmente reconhecíveis. Apesar de girar em torno de um contexto tipicamente brasileiro (o jogo do bicho), "Os Enforcados" apresenta elementos que fazem o longa se comunicar com públicos de diferentes culturas e origens.