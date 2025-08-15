Por que séries e filmes baseados em crimes reais fazem tanto sucesso?
Quem acompanha os bastidores do audiovisual sabe que produções baseadas em crimes reais estão no radar de todas as plataformas de streaming do Brasil. Recentemente, a HBO Max lançou a série documental "O Assassinato do Ator Rafael Miguel", que ficou em primeiro lugar entre os conteúdos mais vistos, e nesta sexta (15), o Prime Video estreia "A Mulher da Casa Abandonada", projeto baseado no podcast homônimo.
Para entender as razões do sucesso do true crime no Brasil e os desafios de realizar projetos desse tipo, a coluna conversou com profissionais que trabalharam em produções desse segmento.
Guilherme César, roteirista das séries "PCC: O Poder Secreto" (HBO Max) e "O Assassinato do Ator Rafael Miguel" (HBO Max)
A popularização dos documentários de "true crime" tem muito a ver com a estratégia de aplicar ao desenho narrativo de histórias reais o plano dramático da ficção, com a construção psicológica de personagens e seus conflitos internos, arcos dramáticos, progressão de conflitos, pontos de virada, clímax e resolução de forma que o espectador viva uma jornada emocional semelhante à da ficção, menos expositiva e mais encadeada.
O true crime nos mobiliza tão profundamente não apenas pelo sensacionalismo, pelo desejo mórbido de testemunhar o sofrimento alheio (que infelizmente existe e é bastante explorado), mas porque ativa em nós uma experiência trágica, um chamado à reflexão, à empatia e à tessitura de sentido diante da desordem moral. A catarse e o aprendizado moral (e não moralista) que pode ser produzido daí é menos na chave da reprodução da violência, no justiçamento e aprofundamento da barbárie como desejam os punitivistas, mas sim no campo da conscientização, na compreensão profunda sobre a ideia de justiça e sobre a condição humana em personagens comuns confrontados com o irremediável, diante de situações limites ou experimentando estados emocionais e psíquicos extremos. Nesse caminho, apesar de uma experiência dolorosa, o true crime pode nos oferecem campos de reflexão que nos façam evoluir como sociedade.
O true crime fascina também porque mostra que "o mal" pode se infiltrar no cotidiano e se manifestar de forma ordinária, quase invisível. A figura do "grande vilão" nem sempre é suficiente para explicar o crime; há redes de banalidade e conivência (pequenos atos de omissão e conformismo) que sustentam e viabilizam a tragédia. Esse retrato torna o gênero mais perturbador: não assistimos apenas para entender "o assassino", mas para investigar como uma comunidade ou sistema pode normalizar o inaceitável.
Tem ainda um desafio bem importante sobre true crime: como fazer com que as histórias de crimes reais não alimentem a sanha punitivista e a tradição reacionária que quer produzir uma sociedade ainda mais violenta e que enfraquece a ideia de direitos humanos.
Tainá Muhringer Tokitaka roteirista das séries "A mulher da casa abandonada" (Prime Video) e "Caso Evandro" (Globoplay)
A segurança pública é a preocupação número um da população. Há uma insegurança constante e, portanto, um interesse constante em ver crimes. É dialético, mas, quanto mais crimes são cometidos, mas queremos assisti-los. Talvez para pensar 'não estou sozinho nessa insegurança', ou, pois, quando vemos um crime sendo contado como história, toda essa loucura que vivemos diariamente parece ganhar algum sentido. O Brasil é um país muito violento e acredito que, enquanto isso seguir ocorrendo, continuaremos nos interessando pelo true crime. Além disso, a gente adora um melodrama, né? Nossa cobertura jornalística vai muito por essa linha. Crime e entretenimento estão estruturalmente fundidos na cobertura brasileira. E aí, gera-se uma demanda também por esse tipo de conteúdo.
Como roteirista, há um desafio narrativo em transformar um crime real numa série. Primeiro, precisamos entender qual o centro da história, porque e como contá-la. Qual sua visão para essa história? Por que interessa contá-la aqui e agora? Tudo isso determina sua história. Afinal, o crime real está lá. Há que sempre o manter em vista. Mas há, nesse sentido, um distanciamento do jornalismo. Não se trata primordialmente de expor, denunciar, mas sim de ter uma arquitetura narrativa para que haja viradas, emoção, surpresas. O desafio maior é construir uma narrativa que contemple o entretenimento, sem jamais perder a bússola ética. Por trás de todo crime, há pessoas reais, dores reais. Enfim, é uma balança difícil e tênue.
Adriana Ceccheti, Diretora Sênior de Produção de Conteúdos de Não-Ficção da WBD Brasil
O streaming trouxe a possibilidade de fazer produções locais de true crime. É um marco poder contar nossas histórias com narrativa envolvente, que é diferente de uma reportagem policial. O true crime faz sucesso porque as pessoas querem entender como funciona a mente do criminoso e também fazer às vezes de detetive. Esse gênero é mais consumido por mulheres, que querem aprender a se defender. Aqui na WBD não buscamos o crime pelo crime. Queremos casos que tenham camada e que possam gerar uma discussão na sociedade.
Guto Barra, diretor e roteirista das séries "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniela Perez" e "Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça"
O Brasil sempre teve curiosidade em relação a crimes, seja em novelas, seja em jornais, como Noticias Populares. O que aconteceu foi que as séries e filmes true crime trouxeram uma linguagem com elementos de entretenimento em que fotografia e trilha sonora têm um peso importante. O grande desafio de fazer true crime é contar a história com emoção. É muito difícil fazer as pessoas chegarem nesse lugar de se abrir, como Gloria Perez fez em "Pacto Brutal". No Brasil, não tem o elemento da emoção. As pessoas ou não estão prontas, ou não querem se abrir. Já o americano é treinado no show business. Os americanos se abrem mais, se expõem de outra maneira. As pessoas entendem que participar de um true crime é uma forma de passar a limpo a narrativa. No Brasil, as pessoas são mais fechadas, não querem entrar nos detalhes.
