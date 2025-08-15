Por que séries e filmes baseados em crimes reais fazem tanto sucesso?

Guilherme César: "True crime é um chamado à reflexão" Imagem: Divulgação



A popularização dos documentários de "true crime" tem muito a ver com a estratégia de aplicar ao desenho narrativo de histórias reais o plano dramático da ficção, com a construção psicológica de personagens e seus conflitos internos, arcos dramáticos, progressão de conflitos, pontos de virada, clímax e resolução de forma que o espectador viva uma jornada emocional semelhante à da ficção, menos expositiva e mais encadeada.

O true crime nos mobiliza tão profundamente não apenas pelo sensacionalismo, pelo desejo mórbido de testemunhar o sofrimento alheio (que infelizmente existe e é bastante explorado), mas porque ativa em nós uma experiência trágica, um chamado à reflexão, à empatia e à tessitura de sentido diante da desordem moral. A catarse e o aprendizado moral (e não moralista) que pode ser produzido daí é menos na chave da reprodução da violência, no justiçamento e aprofundamento da barbárie como desejam os punitivistas, mas sim no campo da conscientização, na compreensão profunda sobre a ideia de justiça e sobre a condição humana em personagens comuns confrontados com o irremediável, diante de situações limites ou experimentando estados emocionais e psíquicos extremos. Nesse caminho, apesar de uma experiência dolorosa, o true crime pode nos oferecem campos de reflexão que nos façam evoluir como sociedade.

O true crime fascina também porque mostra que "o mal" pode se infiltrar no cotidiano e se manifestar de forma ordinária, quase invisível. A figura do "grande vilão" nem sempre é suficiente para explicar o crime; há redes de banalidade e conivência (pequenos atos de omissão e conformismo) que sustentam e viabilizam a tragédia. Esse retrato torna o gênero mais perturbador: não assistimos apenas para entender "o assassino", mas para investigar como uma comunidade ou sistema pode normalizar o inaceitável.

Tem ainda um desafio bem importante sobre true crime: como fazer com que as histórias de crimes reais não alimentem a sanha punitivista e a tradição reacionária que quer produzir uma sociedade ainda mais violenta e que enfraquece a ideia de direitos humanos.

Tainá Muhringer Tokitaka roteirista das séries "A mulher da casa abandonada" (Prime Video) e "Caso Evandro" (Globoplay)