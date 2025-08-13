Bianca Bin: "Banco o incômodo de desagradar os outros com minhas escolhas"
Após uma breve participação em "Eta Mundo Melhor", Bianca Bin pode ser vista no teatro com a peça "Job", em cartaz no Teatro Vivo, de São Paulo. No espetáculo, a atriz interpreta Jane, uma moderadora de conteúdo que sofre um colapso nervoso após ser exposta continuamente a vídeos e fotos que retratam todo tipo de violência.
Bianca Bin falou com a coluna sobre esse novo trabalho e sobre um possível retorna à televisão.
O que motivou você a participar dessa peça?
O texto de "Job" é muito atual, denso e necessário. Jane é uma personagem muito diferente do que vivi. O discurso da peça é tão contundente e racional que me fez repensar minha relação com tecnologia. Não são os aparelhos que fazem as pessoas ruins, são as pessoas. Se você joga hate em alguém por causa de um post, isso não é culpa da rede social. Isso está dentro de você. A gente demoniza a tecnologia, mas esquece de olhar sobre esse outro prisma.
Como é sua relação com as redes sociais e a exposição na Internet?
Sou discreta por natureza. Eu uso redes sociais de forma orgânica para divulgar meu trabalho, os treinos que faço, que ajudam muito na ansiedade, e outros conteúdo que tem a ver com autocuidado. eu que sofro com ansiedade, tenho que dosar meu tempo de tela, porque eu percebo que, quando faço uso intenso (das redes sociais), o quanto isso deixa ansiosa. Um dia que você passa sem ver Whatsapp já gera uma culpa. Andamos muito doentes. Romantizando excesso de trabalho. Descansar é revolucionário. Eu faço questão de ter duas folgas semanais, pelo menos.
Você já se sentiu pressionada a se expor mais do que gostaria por questões comerciais?
Às vezes, eu anuncio uma marca ou outra, mas eu experimento primeiro o que estou divulgando. Eu tenho essa ética. Tem uma baita cobrança (para que eu aparecer mais nas redes sociais), porque número de seguidor escala elenco hoje em dia. Mas eu acho que o foco das redes sociais tem que ser saúde mental, porque a gente se transforma no que consome. Por isso, estou muito atenta o que consumo e divulgo.
Como você faz para se desconectar?
Eu acho que as escolhas que tenho feito na vida estão alinhadas com a saúde mental, que é o descanso do trabalho e a mudança para o interior. Eu e meu parceiro (o ator Sérgio Guizé) tivemos uma escolha muito corajosa. Saímos de duas capitais e fomos para uma chácara. O contato com a natureza me ajuda me conectar com meu ritmo interno e isso me trouxe mais qualidade de vida e mais segurança. Quando estou na chácara até burocracias resolvo de maneira mais fácil. Aqui na chácara, consigo me desconectar. Eu preciso de um intervalo, do pé no chão na terra para trabalhar melhor. Ser atriz é um trabalho que me atravessa emocionalmente. É meu corpo que sente das entregas que essa profissão exige.
Como você encara a pressão para voltar para as novelas?
Eu adoro ouvir as pessoas falando que tem saudades de mim nas novelas. Sinto um grande carinho do público com esses pedidos, mas, como disse, descansar para mim é revolucionário. Eu tive uma estafa muito grande, porque foram dez anos gravando 6 dias com 1 dia de folga. Quando eu gravava novela, eu decorava 50 páginas de textos num domingo. É como se fosse um espetáculo por semana. Durante uma novela, ficava 11 horas direto no trabalho. Sinto que essa época foi um período necessário para fazer meu nome e construir uma vida estável para mim. Tenho noção dos privilégios que conquistei. Minha prioridade agora é minha saúde, não é mais meu trabalho. Para mim, o descanso é imprescindível. Meu problema com a TV é que não conseguem garantir que eu terei duas folgas semanais. Eu digo humanamente e humildemente que não dou mais conta de gravar seis vezes por semana. Quero uma relação mais saudável com o trabalho. Não quero romantizar o Burnout, a estafa. Sei que muita gente não entende meu afastamento da TV, mas eu banco o incômodo de não agradar os outros com minhas escolhas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.