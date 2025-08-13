Bianca Bin: "Banco o incômodo de desagradar os outros com minhas escolhas"

Você já se sentiu pressionada a se expor mais do que gostaria por questões comerciais?

Às vezes, eu anuncio uma marca ou outra, mas eu experimento primeiro o que estou divulgando. Eu tenho essa ética. Tem uma baita cobrança (para que eu aparecer mais nas redes sociais), porque número de seguidor escala elenco hoje em dia. Mas eu acho que o foco das redes sociais tem que ser saúde mental, porque a gente se transforma no que consome. Por isso, estou muito atenta o que consumo e divulgo.

Como você faz para se desconectar?

Eu acho que as escolhas que tenho feito na vida estão alinhadas com a saúde mental, que é o descanso do trabalho e a mudança para o interior. Eu e meu parceiro (o ator Sérgio Guizé) tivemos uma escolha muito corajosa. Saímos de duas capitais e fomos para uma chácara. O contato com a natureza me ajuda me conectar com meu ritmo interno e isso me trouxe mais qualidade de vida e mais segurança. Quando estou na chácara até burocracias resolvo de maneira mais fácil. Aqui na chácara, consigo me desconectar. Eu preciso de um intervalo, do pé no chão na terra para trabalhar melhor. Ser atriz é um trabalho que me atravessa emocionalmente. É meu corpo que sente das entregas que essa profissão exige.

Como você encara a pressão para voltar para as novelas?

Eu adoro ouvir as pessoas falando que tem saudades de mim nas novelas. Sinto um grande carinho do público com esses pedidos, mas, como disse, descansar para mim é revolucionário. Eu tive uma estafa muito grande, porque foram dez anos gravando 6 dias com 1 dia de folga. Quando eu gravava novela, eu decorava 50 páginas de textos num domingo. É como se fosse um espetáculo por semana. Durante uma novela, ficava 11 horas direto no trabalho. Sinto que essa época foi um período necessário para fazer meu nome e construir uma vida estável para mim. Tenho noção dos privilégios que conquistei. Minha prioridade agora é minha saúde, não é mais meu trabalho. Para mim, o descanso é imprescindível. Meu problema com a TV é que não conseguem garantir que eu terei duas folgas semanais. Eu digo humanamente e humildemente que não dou mais conta de gravar seis vezes por semana. Quero uma relação mais saudável com o trabalho. Não quero romantizar o Burnout, a estafa. Sei que muita gente não entende meu afastamento da TV, mas eu banco o incômodo de não agradar os outros com minhas escolhas.