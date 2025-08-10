Famosos revelam qual a maior lição que aprenderam com seus pais

A pessoa que sou hoje é pela união do meu pai com minha mãe. Mas meu pai me ajudou muito a moldar meu caráter, e acho que uma das principais características disso é não mentir. Isso foi uma grande lição do meu pai, algo que levo até hoje e agradeço profundamente a ele por isso.

Jairzinho

Jair Oliveira Imagem: Reprodução

Fica difícil escolher uma maior lição porque um cara tão alegre, tão cheio de luz e música como Jair Rodrigues. Ele ensina várias lições o tempo inteiro. Então eu prefiro dizer que ele me ensinou essa lição de querer espalhar a alegria pelo mundo através do sorriso, dos abraços, do acolhimento, da música. Eu sempre penso no legado que meu pai deixou não só para mim, mas para todas as pessoas, para os seus fãs, para os amigos, para os familiares, para ele mesmo. Ele era uma pessoa muito feliz e muito cheia de gratidão pela vida, né? E essa gratidão se transformava em alegria, em música, em também querer fazer com que as pessoas se sentissem bem. E isso é louvável! Era muito raro vê-lo triste ou de cabeça baixa. Mesmo quando passava pelas situações mais difíceis, ele também estava sempre positivo, sempre confiante com a sua crença em Deus, e na sua própria disponibilidade para mudar aquelas situações mais difíceis e aprender com as situações difíceis.

Carmo Dalla Vecchia