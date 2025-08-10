Famosos revelam qual a maior lição que aprenderam com seus pais
Com a chegada do Dia dos Pais, a coluna questionou algumas personalidades sobre qual a maior lição que eles aprenderam com seus pais. As respostas estão abaixo:
Sabrina Sato
Meu pai sempre me incentivou e sempre me ensinou a ser uma mulher livre. Eu acho que isso foi muito, muito, muito importante pra mim, e me ajudou até a autoestima, no sentido de ser livre também do meu jeito, com a minha cara, com a minha personalidade e a minha independência. Meu pai não me criou para casar cedo e me realizar sendo esposa de alguém, mas sim, sendo eu mesma, sabe, me realizar através dos meus sonhos pessoais, dos meus sonhos profissionais. Ele sempre falou que eu não podia depender de ninguém.
Susana Vieira
Herdei do meu pai a disciplina, comprometimento e amor ao próximo. Me ensinou também a ter amor pelo exercício físico e a certeza de que o corpo foi feito para se manter em movimento. Ele, militar dedicado, sempre me ensinou que exercitar o corpo é tão importante quanto cuidar da mente. Levo comigo esses ensinamentos até hoje! Ele também ensinou a ter comprometimento e respeito com o próximo.
Klara Castanho
Com meu pai, aprendi a acolher as pessoas. Meu pai é umas das pessoas com o melhor coração que eu já conheci na vida. Aprendi também a ser apaixonado por aquilo que você acredita. Meu pai defende aquilo que ele acredita, quem ele ama como nada e ninguém que eu vi na vida. Aprendi o que é amar alguém com meu pai.
Marcos Pasquim
A pessoa que sou hoje é pela união do meu pai com minha mãe. Mas meu pai me ajudou muito a moldar meu caráter, e acho que uma das principais características disso é não mentir. Isso foi uma grande lição do meu pai, algo que levo até hoje e agradeço profundamente a ele por isso.
Jairzinho
Fica difícil escolher uma maior lição porque um cara tão alegre, tão cheio de luz e música como Jair Rodrigues. Ele ensina várias lições o tempo inteiro. Então eu prefiro dizer que ele me ensinou essa lição de querer espalhar a alegria pelo mundo através do sorriso, dos abraços, do acolhimento, da música. Eu sempre penso no legado que meu pai deixou não só para mim, mas para todas as pessoas, para os seus fãs, para os amigos, para os familiares, para ele mesmo. Ele era uma pessoa muito feliz e muito cheia de gratidão pela vida, né? E essa gratidão se transformava em alegria, em música, em também querer fazer com que as pessoas se sentissem bem. E isso é louvável! Era muito raro vê-lo triste ou de cabeça baixa. Mesmo quando passava pelas situações mais difíceis, ele também estava sempre positivo, sempre confiante com a sua crença em Deus, e na sua própria disponibilidade para mudar aquelas situações mais difíceis e aprender com as situações difíceis.
Carmo Dalla Vecchia
Meu pai me ensinou que filho não vem com manual, que nem todo mundo nasceu com talento para paternidade e que perdoar pode ser lindo. É importante dizer que nem sempre os pais serão maravilhosos mesmo não tendo deixar faltar nada. Mas, com o tempo, é possível ter uma virada nessa relação entre pais e filhos e estabelecer uma conexão linda.
Ingrid Gaigher
Acredito que meu pai me ensina sobre perseverar, sobre uma atitude diante da vida corajosa. Meu pai perseverou à vários momentos muito desafiadores desde sua infância, e me passou todos eles como uma história de ensinamento. Então com meu pai tenho sempre essa coragem diante da vida gigantesca!
Sabrina Petraglia
Meu pai é um grande parceiro, amigo. Se eu tenho algum problema, é pro meu pai que eu ligo. Ele que vai me dar todo suporte em Dubai, quando preciso. Era para ele que eu ligava durante as minhas temporadas no Rio, quando fazia novelas. Ele sempre foi minha primeira referência de amor. Ele me ensinou a fazer as coisas para os outros e não olhar para trás, não esperar recompensa, fazer por prazer. Além dele ser uma pessoa super leal. A lealdade e generosidade do meu pai são admiráveis. Cresci vendo meu pai sendo generoso, ajudando, sem esperar nada em troca. Prefere ajudar, doar, dar do seu, a pedir e precisar de qualquer coisa. Essa é a lição número um que eu levo para vida.
Maurício Meirelles
Meu pai nunca ostentou, nunca foi um cara ganancioso. Ele sempre foi um cara muito simples, de viver com o básico, com o prático e com o fundamental. Eu estou num mercado de muita vaidade, mas me tornei um cara econômico, simples, tranquilo em relação a vaidades e a egos. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai.
Kyra Gracie
Meu pai me ensinou que força de verdade não está nos músculos, mas no caráter. Ele sempre me disse que o nosso maior desafio não é vencer os outros, mas controlar nossas emoções e agir com integridade. Essa lição me guia até hoje no tatame, na maternidade, no casamento e nos momentos desafiadores da vida.
