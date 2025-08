'Dona de Mim' mostra que Armando Babaioff merece mais espaço na TV

Babaioff representa um tipo que faz falta na TV aberta: um ator preparado, com muitos recursos artísticos, de beleza madura e que possui um physique du rôle que permite que ele viva de homens mais sofisticados até os mais populares, passando pela comédia e pelo drama.

Quem já viu Babaioff em cena no teatro no espetáculo "Tom na Fazenda" sabe de sua capacidade e de seu potencial como intérprete. Que os produtores de elenco, autores e diretores percebam logo o quanto é necessário dar mais espaço para profissionais como Armando Babaioff na TV aberta. Com atores desse calibre em cena, todo mundo só tem a ganhar: os espectadores, as novelas e as emissoras.