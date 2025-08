É preciso muita coragem para abrir mão de Tony Ramos numa novela

Das interações com a pequena Elis Cabral às cenas que divide com Camila Pitanga, Claudia Abreu, Marcello Novaes e Suely Franco, o ator fala diretamente ao coração do público. Tony Ramos é o motor de emoção de "Dona de Mim". Por isso, é muito corajoso que Rosane Svartmann tenha optado pela morte do personagem.

Como roteirista, sei que algumas decisões são necessárias para que uma história evolua, mas abrir mão da participação de Tony Ramos em uma novela é de um desprendimento inominável. O ator é a cara da teledramaturgia brasileira e uma das poucas unanimidades da TV.

Além de sempre entregar uma performance excelente, de engrandecer qualquer história, e de se conectar com os espectadores de um modo visceral, Tony Ramos é alvo de elogios de todo mundo que já teve a honra de trabalhar com ele.

Nós, que somos noveleiros inveterados, torcemos para que "Dona de Mim" tenha muitas cartas na manga para movimentar a trama da novela, porque a ausência de Abel vai deixar um buraco na história e em nossos corações.