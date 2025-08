Faro, Bahls e Cátia são acertos e Gracyanne é erro da 'Dança dos Famosos'

Queridos pelos espectadores, esse trio de artistas, além de muito carismático, tem grande adesão da imprensa e das redes sociais, que acompanham com atenção tudo que eles fazem, o que certamente ajudará a deixar o "Dança dos Famosos" ainda mais em evidência.

Apostar em nomes que não costumam figurar nos programas da Globo traz um frescor para a competição, e mostra que a emissora está antenada com o novo status vigente do meio artístico, que se estende para muito além dos domínios do canal.

A inclusão de Cátia Fonseca, Rodrigo Faro e Nicole Bahls também é benéfica para os artistas, que terão uma visibilidade enorme, que, se bem aproveitada, gerará a oportunidade para que eles se reinventem e alcem novos voos na carreira.

Num elenco com nomes fortes e variados, a única escalação desnecessária dessa temporada de "Dança dos Famosos" foi Gracyanne Barbosa. A dançarina saiu recentemente do "BBB 25", que foi um grande fiasco, e não tem apelo suficiente para ser incluída numa atração tão popular quanto o "Dança dos Famosos".

Havia artistas mais interessantes que poderiam ter ocupado a vaga da ex-esposa do cantor Belo. Após a decepcionante passagem pelo "BBB 25", Gracyanne não merecia todo esse prestígio.