Além de desnecessário, morango do amor em 'Vale Tudo' já nasce atrasado

O ciclo dos assuntos na internet tem um período curtíssimo. As polêmicas ou as trends nascem, se espalham, geram discussões acaloradas e são esquecidas em questão de dias. Poucos são os temas que sobrevivem por mais de uma semana. Por isso, é tão espantosa a iniciativa de inserir o morango do amor, nova coqueluche das redes sociais, em "Vale Tudo".

Segundo foi divulgado, o doce que tem causado comoção Brasil afora deve aparecer em sequências envolvendo os personagens Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins) que serão exibidas no capítulo do dia 20 de agosto. Ou seja, o morango do amor vai dar pinta na novela das nove quase um mês após ter viralizado. Totalmente fora de timing.

Mais do que já estar datado, o morango do amor soa como mais uma tentativa de fazer "Vale Tudo" cair na boca do povo pelo motivo errado assim como aconteceu com as subtramas do bebê reborn e das casas de apostas digitais, que pouco acrescentaram ao desenvolvimento da história. A inserção desses temas virais tira o foco de qualidades da novela, que passa por um desgaste desnecessário com críticas por causa dessas mudanças irrelevantes.