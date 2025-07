Por que Leo Dias virou trunfo na guerra de audiência da TV aberta

Uma guerra pouco comentada, mas muito estratégica tem acontecido na TV brasileira: a disputa de audiência dos programas vespertinos, que tem o poder de alavancar os índices da grade noturna dos canais abertos. SBT e Band seguem embolados no fim de tarde e no começo de noite —com a emissora da família Abravanel levando uma leve vantagem nos confrontos do Ibope. Mas tudo pode mudar nos próximos dias quando a Band estrear a nova versão do Melhor da Tarde, que terá como principal atração o jornalista de celebridades, Leo Dias, que até semana passada dava expediente do Fofocalizando, do SBT.

Antes relegados a um status de coadjuvante, os colunistas de fofoca ganharam mais espaço e passaram a ser vistos como peças-chaves dos canais abertos desde o momento em que o consumo de conteúdo produzido por famosos explodiu graças ao boom das redes sociais. Se agora cada personalidade é o próprio veículo de comunicação que divulga o que bem entende de si, cabe aos profissionais que cobrem essa área escarafuncharem o que as celebridades buscam esconder e satisfazer o interesse do público com detalhes da vida pessoal de artistas e de pessoas que se tornaram conhecidas mesmo não desenvolvendo qualquer trabalho.

Nesse contexto, nenhum outro nome é mais bem-sucedido que Leo Dias. Assim como Xuxa é referência quando o assunto é programa infantil e Ana Maria Braga nos remete a atrações culinárias, Leo Dias virou sinônimo de jornalismo de celebridades na TV brasileira e se tornou uma arma poderosa dos programas vespertinos para fidelizar o telespectador.