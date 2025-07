Em nome de Deus: como líder evangélico manipulou jovens contra a democracia

Em três episódios, "Felicidade Aparente: Uma Guerra Santa Adolescente" como Ron Luce criou uma máquina de arregimentar pré-adolescentes e adolescentes para formar uma espécie de exército cristão que estava disposto a tudo para espalhar os ensinamentos cristãos que eles achavam que todos deveriam seguir. O que se iniciava com um grande show, o Acquire The Fire, que misturava música, pregação e outras performances artísticas se desdobrava num programa de intercâmbio, o Global Expeditions, que mandava jovens para evangelizar povos de países subdesenvolvidos, como Bolívia, Índia e Albânia, e um curso de um ano chamado Honor Academy, que recebia estudantes após o Ensino Médio e preparava os inscritos para trabalhar nas diversas frentes do Teen Mania. Tudo a custos exorbitantes.

Uma vez inseridos no Teen Mania, os jovens sofriam uma espécie de lavagem cerebral para acreditar que, se não se dedicassem o suficiente para converter as pessoas, elas iriam para o inferno e a culpa seria deles. Os adeptos do Teen Mania também seguiam uma rotina de castidade extrema e quem ia para o Honor Academy era submetido a uma rotina exaustiva de trabalho, além de passar por experiências "educacionais", que claramente eram sessões de tortura (me abstenho de descrevê-las para não dar qualquer spoiler).

O mais chocante de "Felicidade Aparente: Uma Guerra Santa Adolescente", porém, não é acompanhar a violência física e psicológica que parte dos adeptos sofreram. Não bastasse o absurdo que o Teen Mania promovia, Ron Luce, no início dos anos 2000, se aproximou da política e começou seus jovens seguidores como massa de manobra para espalhar valores conservadores pelos Estados Unidos, manipulando os fatos e criando uma guerra ideológica que fazia os seguidores acreditarem que estavam sendo ameaçados por um perigo que, na realidade, não existe.

Felicidade Aparente: ex-membros relatam em documentário os horrores que viveram no Teen Mania Imagem: Prime Video

A série documental mostra de forma didática como grupos religiosos têm usado jovens nos Estados Unidos para atentar contra a democracia, um movimento que ainda ressoa até os dias de hoje. Como bem diz uma das personagens de "Felicidade Aparente: Uma Guerra Santa Adolescente" e ex-integrante da Teen Mania: "A gente tem que defender a verdade. Não podemos deixar que essas pessoas nos silenciam. Eles estão tramando, bolando estratégias enquanto os outros estão vivendo as próprias vidas sem tentar controlar ninguém. E adivinha? Todo o pessoal autoritário se juntou e está vindo atrás de nós."