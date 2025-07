Versão 18+ de Casamento às Cegas, Terceira Metade erra ao excluir gays

Não há limites no mundinho dos reality shows. Um novo tema sempre pode ser explorado. Aproveitando que a temática da não monogamia está em alta, o Globoplay foi muito perspicaz ao produzir Terceira Metade, formato que reúne casais que buscam um terceiro componente para completar a relação.

Conduzido com muita naturalidade e carisma pela atriz Deborah Secco, uma das defensoras mais conhecidas do amor livre, Terceira Metade é uma versão proibidona de Casamento às Cegas, da Netflix. Se em Casamento às Cegas, o amor e seus dilemas ocupam quase todo o tempo de tela, em Terceira Metade, há espaço para falar sobre sentimentos e debater configurações heterodoxas de relacionamento, mas o que dá liga para o programa são as sequências picantes que os casais protagonizam com os possíveis pretendentes.

Terceira Metade acerta no tom de safadeza e nas questões comportamentais mediadas pela sexóloga Regina Navarro Lins, que consegue a proeza de trazer assuntos polêmicos à tona deixando de lado a militância e o didatismo tolos, mas erra feio ao excluir os gays da atmosfera de liberdade que o programa prega.