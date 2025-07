Séries de suspense mais vistas da Netflix pecam pela previsibilidade

Angela: série espanhola está há duas semanas entre as mais vistas da Netflix Imagem: Divulgação

A impressão que fica é que os produtores e os executivos da Netflix não quiseram correr riscos ou não deram tempo suficiente para os roteiristas desenvolverem uma história que subvertesse as expectativas e trouxesse um ar de renovação a tramas de suspense. "Indomável" e "Ângela" são séries corretas, porém descartáveis. Em questão de semanas serão esquecidas.

Uma das vantagens de produzir para uma plataforma de streaming deveria ser a ousadia criativa para atrair a atenção do público que sofre uma oferta sem precedentes de conteúdo mediano. Apostar em projetos que não conseguem ir além dos clichês é subestimar a inteligência do público e perder a chance de colocar no mundo projetos que podem alterar os rumos do audiovisual, como a HBO fez entre os anos 1990 e início dos anos 2010.