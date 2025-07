Cinco reality shows de relacionamento que você não lembra que existiram

Amor a Bordo

Romulo Estrela: ator participou do "Amor a Bordo" Imagem: Divulgação

Surfando na onda da popularidade do BBB, o Caldeirão do Huck (Globo) estreou em 2002 o Amor a Bordo, baseado no reality show holandês Love Boat. No quadro, sete homens e sete mulheres ficavam confinados num iate por duas semanas e visitavam pontos paradisíacos do litoral brasileiro. No fim, o casal que demonstrasse maior sintonia ganhava um carro cada. Quem participou de uma das temporadas do Amor a Bordo foi o então anônimo Rômulo Estrela, que tinha 18 anos na época.

Acorrentados

Luciano Huck foi o apresentador de "Acorrentados" Imagem: João Cotta/Globo

O Caldeirão do Huck também foi responsável por fazer a versão brasileira de outro programa estrangeiro: o americano Chains of Love. Batizado de Acorrentados, o formato consistia em algemar um homem ou uma mulher solteira a seis pretendentes. Ao longo de seis dias, o solteiro (ou a solteira) eliminava um concorrente até ficar com o participante que julgava ser o parceiro ou parceira ideal.