Por que o Brasil ainda não se tornou um exportador de formatos de TV?

Será que nossa indústria audiovisual tem criatividade e capacidade para superar essa barreira e emplacar com mais frequência formatos originais não só no mercado interno como também exportá-los? Para responder essa questão, a coluna conversou com profissionais que trabalham com formatos e entendem tudo sobre o tema.

Allan Lico, vice-presidente de conteúdo Endemol Shine Brasil

Allan Lico: "A luz no fim" do túnel para que a gente consiga desenvolver mais formatos brasileiros é a regulamentação do streaming Imagem: Divulgação

Quando a TV aberta decide fazer um investimento em um novo programa, em geral, esse investimento é alto. Então, é melhor apostar em projetos que deram certo fora do Brasil, porque isso traz uma certa segurança para os canais. Por isso, temos tantos formatos internacionais adaptados no Brasil.

Há pouco espaço para o risco. A gente precisa ser mais corajoso e se permitir a errar. No Brasil, parece que somos obrigados a produzir um hit. Não aceitam que um programa tenha um desempenho OK. Tem que ser um mega sucesso. A Holanda se permite experimentar. Existe formato holandês que é uma competição de gente fazendo escultura de balão, aqui temos pouco espaço para experimentação.