'Vale Tudo' acerta ao não reproduzir cena de Heleninha e o mambo caliente

Quem é leitor fiel da coluna pode até achar que o titular desse espaço não anda bem da cabeça, já que ora critica quando "Vale Tudo" opta por reproduções fieis da versão original no remake da novela, ora prega que é preciso adaptar tramas. Em minha defesa, digo que é preciso sempre analisar caso a caso, levando em consideração a maneira como a obra vem sido reescrita e o contexto da realidade que vivemos em 2025.

No capítulo de ontem de "Vale Tudo", vimos a recaída de Heleninha, que tomou um porre e foi afogar as mágoas e as inseguranças numa pista de dança. Diferente do que ocorreu em 1988, dessa vez, Heleninha não teve o desejo atendido quando pediu para o DJ tocar um "mambo bem caliente". A Heleninha de Paolla Oliveira até requisitou que o ritmo latino fosse executado, mas a maneira como a cena foi desenvolvida foi bem distinta da "Vale Tudo" original. Manuela Dias foi inteligente ao fazer essa mudança.

Ao contrário do confronto entre Raquel e Maria de Fátima e da briga de Solange com Maria de Fátima, essa cena de Heleninha totalmente alcoolizada não carregava nenhum grande significado na história. A sequência só ficou no imaginário popular por conta da magnífica performance de Renata Sorrah, razão pela qual viralizou nas redes sociais anos atrás e continua repercutindo até hoje. O peso dramatúrgico, porém, era pequeno. Já vimos a personagem perder o controle outras vezes.