'Chef de Alto Nível' faz boa estreia e acerta onde 'BBB 25' errou

Qualquer formato de competição, como reality de confinamento ("BBB" e "A Fazenda"), cooking show ("Master Chef" e "Bake Off), e talent show ("The Voice" e "The X Factor), tem uma matéria-prima básica: elenco. Mais do que uma dinâmica muito original, o essencial para que esse tipo de programa seduza e fidelize o público são os participantes escolhidos. São os concorrentes que vão espelhar as projeções e os sonhos dos espectadores, que vão se reconhecer naquelas pessoas comuns que eles veem na tela e torcer por eles.

No quesito elenco, "Chef de Alto Nível" acertou em cheio. Os anônimos que concorrem ao título que dá nome à atração entregam tudo aquilo que faltou aos escolhidos do "BBB 25": carisma, determinação e desenvoltura.

Além dos participantes, a Globo foi muito feliz na seleção do time de mentores. Renata Vanzetto esbanja simpatia e naturalidade. Ela foi o grande destaque do primeiro episódio de "Chef de Alto Nível". Alex Atala e Jefferson Rueda também parecem bem confortáveis diante da câmera, e imprimem personalidades distintas, alternando acolhimento com broncas sem nunca soarem como imitações dos estilos consagrados por Henrique Fogaça e Erick Jacquin no "Master Chef".