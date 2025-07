Ibope em queda: a lição na teledramaturgia que a Record teima em ignorar

Há uma semana, a novela turca "Força de Mulher" chegou ao fim na Record. A produção, que estreou sem grandes expectativas no meio do ano passado, surpreendeu positivamente a emissora e foi responsável pelas maiores médias de audiência em várias ocasiões. Frequentemente, "Força de Mulher" atingia 8 ou 9 pontos, segundo dados da Kantar Ibope, na Grande São Paulo, marca que as novelas bíblicas não alcançam há tempos.

Com a estreia de "Paulo, O Apóstolo" na segunda, a Record viu a audiência minguar para 6 pontos, ou seja, quase um quarto dos espectadores trocaram de canal ou optaram por ver uma plataforma de streaming.

Por mais que o nicho de novelas bíblicas tenha um público fiel (sem falso trocadilho), há alguns anos já ficou claro que esse tipo de folhetim tem um teto e que é quase impossível ultrapassá-lo. O sucesso de "Força de Mulher" só reforça que quem assiste a Record tem interesse em consumir novelas contemporâneas, mas a emissora teima em ignorar esse fato.