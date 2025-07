O que as novelas de hoje podem aprender com Janete Clair? Autores respondem

Vincent Villari Imagem: TV Globo

Janete Clair tinha uma ousadia nas tramas dela que perdemos. Lamento por isso. Perdemos a ousadia. Ela continua sendo muito revolucionária e atual. Eu sinto falta de ver a ousadia. Acho que público ficou mais conservador, ficou mais difícil de arriscar e acho lamentável que a gente não force esse público a ver coisas mais ousadas. Às vezes, nós nos acovardamos para engajar esse público e deixamos de fazer coisas mais complexas e sofisticadas. Ela era muito sofisticada e tratava de questões éticas de maneira muito original. Ela tinha uma capacidade de trabalho admirável. A criatividade dela é inigualável.

Duca Rachid, coautora de "Amor Perfeito" e "Cordel Encantado"

As autoras de Órfãos da Terra, Thelma Guedes e Duca Rachid Imagem: Estevam Avellar

Mesmo depois de tanto tempo desde que Janete Clair nos deixou, acho que suas telenovelas continuam a ser como um farol para todos nós, autores desse gênero tão complexo. Claro que o mundo mudou, e o público de hoje não pensa e age como o de antes. Mas há coisas que não mudam na essência humana. E é desse lugar, das nossas emoções mais fundamentais, que a Janete falava. Ela criava personagens com dramas e conflitos tão humanos, quase sempre em situações-limite, tendo que fazer escolhas e tomar decisões que mudariam completamente o rumo de suas vidas, que podiam levá-los ao céu ou ao inferno. E o curioso é que seus "mocinhos" ou "mocinhas", muitas vezes, estavam longe de ser heróis ou heroínas perfeitos. Mas tinham uma verdade e uma intensidade emocional, que fazia com que o público acreditasse neles, torcesse por eles e os seguisse até o fim. Então, para mim, o que ela nos ensina ainda hoje é a construção de personagens com verdade e intensidade interior, capazes de nos emocionar, de nos fazer identificar com eles, de nos incendiar por dentro com suas atitudes e suas trajetórias. Naquela meia hora de capítulo de novela, o público tem que esquecer que o que está assistindo não é de verdade. E de preferência, "sentir-se na pele" dos protagonistas. Isso a Janete sabia fazer como ninguém, e podemos aprender com ela até hoje.

Thelma Guedes, coautora de "Cordel Encantado" e "Órfãos da Terra"

Quando penso nas novelas da Janete Clair, penso na coragem de encarar grandes temas, mas sempre através da emoção. Ela mostrou que novela não é apenas uma história, é um ritual coletivo, um espelho e uma janela, um sonho acordado. Acredito que as obras da maior autora de teledramaturgia brasileira falavam com as pessoas e não para as pessoas, isto é um grande ensinamento. Para escrever novela, você não pode ter medo de se expor, você deve acreditar na suspensão da descrença e confiar na história que você se propôs a contar. Pense em ganchos ao final de cada capítulo, construa uma história central poderosa e tente fazer personagens maiores do que a vida. Heróis com alma e objetivos, vilões com carisma e motivos. Ninguém poderá dizer que escrever uma novela é fácil, mas é por aí.

Alessandro Marson, coautor de "Novo Mundo"