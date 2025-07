Insossa, briga de Solange e Fátima não teve a força da versão original

Era para ser um grande acerto de contas, mas o resultado ficou aquém do esperado. O confronto entre Solange e Maria de Fátima não teve a tensão e a intensidade necessárias. A razão disso foi menos as performances de Alice Wegmann, que estava muito bem em cena, e Bella Campos, e mais o contexto em que esse conflito aconteceu.

Ao contrário da novela original em que Solange viveu uma grande fossa por causa de Afonso, na "Vale Tudo" atual, Solange fez a fila andar e, após o namoro com o herdeiro de Odete Roitman, ela já engatou um romance com Renato. Tirar satisfação com Maria de Fátima nessa altura da história soou um tanto contraditório.

No bate boca de 2025, foram suprimidas as declarações em que Solange afirmava amar Afonso. Sem estar movida pela paixão e pelo ressentimento de ter sido trocada, qual sentido da funcionária da Tomorrow encurralar Maria de Fátima e esbofeteá-la? Pareceu que Solange estava apenas com o ego ferido.