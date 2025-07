Taís Araújo dá um banho de atuação e Bella Campos patina em 'Vale Tudo'

Sou um defensor de que mudanças precisam ser feitas em remakes e, por tudo que acompanhei da nova versão de "Vale Tudo", entendo que houve uma opção de ter uma Maria de Fátima menos complexa que a personagem que foi ao ar na novela original. A Maria de Fátima de 2025 é mais boboca e deslumbrada que a Maria de Fátima de 1988, que era mais calculista, fria e manipuladora.

Acredito que essa mudança no perfil da personagem seja devido à vilãzinha de "Vale Tudo" fazer parte da geração Z, que é marcada por uma certa superficialidade e um excesso de sentimento de merecimento que impedem boa parcela desses jovens de desenvolver uma vida interna mais profunda.

Uma Maria de Fátima com menos nuances favoreceu Bella Campos, que ainda não mostrou os recursos necessários para encarar uma personagem cheia de camadas e contradições como a Maria de Fátima da versão original de "Vale Tudo". Carismática, Bella conquistou o público com os trambiques de sua Maria de Fátima e, ao contrário do que muitos pensavam antes da estreia do folhetim, ela se mostrou segura e preparada durante boa parte da trama.