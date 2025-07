'Aberto ao Público' tem potencial, mas precisa de mais na anarquia

Aposta da Globo na área de humor, "Aberto ao Público" estreou ontem com a proposta de fazer graça a partir do improviso. Sob o comando de Maurício Meirelles, Bruna Louise, Thiago Ventura e Rodrigo Marques, o primeiro episódio do humorístico mostrou que o programa tem potencial, mas que um pouco mais de anarquia não faria mal ao formato.

Os comediantes, que lideram "Aberto ao Público", têm muito experiência em improviso, mas essa capacidade foi pouco explorada ao longo da atração. Bruna Louise e Thiago Ventura poderiam ter tido mais espaço e entregado mais zoeira em suas interações com a plateia, principalmente no momento em que anônimos revelaram fofocas absurdas em que estiveram envolvidos.

"Aberto ao Público" teve bons momentos com destaque para o "Passa o Telefone", uma versão renovada do Web Bullying, dinâmica que o Maurício Meirelles já realizou em outros programas e que consiste em acessa o celular de um convidado famoso (no caso, o ex-jogador Denilson) para fazer todo tipo de brincadeira.