Grande lição de 'Round 6' é não subestimar o público e desafiar o algoritmo

Após três temporadas impecáveis, "Round 6" chegou ao fim na última sexta-feira e deixou a seguinte lição: é preciso apostar em produções ousadas, que fujam do óbvio e abordem temas que ainda não estão no radar do público. É claro que esse investimento terá mais tropeços que acertos e que audiovisual é um negócio que precisa ser rentável, mas, sem essa coragem de arriscar, projetos como "Round 6", "Bebê Rena" e "Adolescência", outros dois fenômenos da Netflix, jamais teriam visto a luz do dia. O destemor de bancar essas produções, certamente, agregou mais valor à Netflix, gerou lucro e apontou novos caminhos para a empresa.

É importante ter em mente que o público nem sempre vai conseguir traduzir em palavras e ações o que ele anseia. Cabe aos executivos das plataformas ter a sensibilidade de farejar conteúdos disruptivos que surpreenda o espectador e lutar para que eles se tornem realidade. Essa missão é extremamente ingrata. É esse tipo de iniciativa, porém, que dará sobrevida e garantirá prestígio às plataformas de streaming. Afinal, o mais do mesmo e o lugar comum já estão em excesso na TV aberta.