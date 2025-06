Em meio à crise de audiência, Patrícia Abravanel é o grande trunfo do SBT

Que o SBT não passa por sua melhor fase, isso não é novidade para ninguém. Grade de programação mudando a toda hora, estreias adiadas ou canceladas, demissões no núcleo de dramaturgia... O dia a dia no canal fundado por Silvio Santos não anda fácil.

Em meio a tantas incertezas e indefinições, uma profissional se firmou nesse cenário de caos: Patrícia Abravanel. Ela teve a ingrata missão de assumir o comando do Programa Silvio Santos durante a pandemia e seguiu a frente da atração após a morte do pai. Apesar da tarefa complexa, Patrícia conseguiu algo que o SBT afirma que é o grande direcionamento da emissora nos dias de hoje, mas que até o momento não conseguiu aplicar de forma bem sucedida na programação: manter o espírito raiz daquela que já foi conhecida como a TV mais feliz do Brasil.

Com leveza, espontaneidade e carisma, Patrícia imprimiu uma personalidade própria ao Programa Silvio Santos sem mexer na essência da atração e mantém-se quase todo domingo na vice-liderança. A apresentadora trouxe certa modernidade ao formato e deu sobrevida ao programa, que tinha altas possibilidades de perder público com a ausência de Silvio Santos. Patrícia mantém vivo o jeito de ser do SBT dos anos 1900 e 2000: alegre, descontraído e popular. Ao mesmo tempo, ela não parece refém da nostalgia, um mal que assola a programação do SBT.