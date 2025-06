Ousada na dose certa, 'Garota do Momento' acertou ao não cair na militância

"Garota do Momento" não caiu na armadilha fácil da militância vazia que assola as redes sociais e que se propagou pela teledramaturgia. Todos os conflitos e subtramas estavam à serviço da história, que teve ritmo e não padeceu de um mal quase inevitável desse formato: a barriga (termo que designa aqueles momentos em que a história da novela parece não avançar e fica dando voltas em torno do mesmo lugar).

Com personagens bem construídos, como Zélia (Leticia Colin), Clarice (Carol Castro), Maristella (Lilia Cabral), Ligia (Paloma Duarte) e Alfredo (Eduardo Sterblitch), a produção foi recheada de reviravoltas. Algo sempre estava acontecendo em "Garota do Momento".

A novela apostou fortemente na representatividade e não limitou essa questão à escolha do elenco, que foi muito bem escalado pela diretora Natália Grimberg. Ao longo dos capítulos, durante várias ocasiões, a protagonista Beatriz (Duda Santos) apresentou a história dos orixás para as crianças do orfanato, uma escolha muito ousada se pensarmos que não são raros os casos de intolerância religiosa no Brasil.

"Garota do Momento" envelopou o melodrama de maneira mais moderninha e soube satisfazer as expectativas do público. O saldo da novela é para lá de positivo. Grande acerto da autora Alessandra Poggi, que merece vida longa na teledramaturgia!