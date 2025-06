Roteirista de 'Dona de Mim': 'Ter mãe lésbica não ajudou a me assumir gay'

O sucesso na literatura abriu portas para o audiovisual, que sempre teve uma importância muito grande na vida de Juan. "O audiovisual ajudar a entender meu lugar do mundo", conta. Na adolescência, ao se apaixonar por um colega de escola, Juan baixou vários filmes com protagonistas LGBT para se entender melhor. Mas a coragem de sair do armário só aconteceu após assistir a um episódio da série "Glee" em que Kurt (Chris Colfer) fala abertamente sobre sua sexualidade. "Apesar de ser filho de uma mulher lésbica, isso não me ajudou a me assumir", revela. "Quando falei que era gay, ela se sentia culpada, achando que tinha me influenciado."

Juan diz que quer usar a ficção para criar histórias que façam as pessoas se sentirem acolhidas e fortes. "Procuro escrever histórias que gostaria de ter visto na adolescência e que teriam feito eu viver a experiência de sair do armário de forma mais tranquila. Quero impactar o público com narrativas positivas."