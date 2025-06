Doc da Netflix prova que mulher não tem paz nem após sofrer feminicídio

Uma morte brutal deveria ser a violência definitiva na biografia de uma pessoa. Deveria. Se a vítima do crime for uma mulher, ela corre o risco de sofrer outras violências apesar de não estar mais viva para se defender. A série documental argentina, "As Mil Mortes de Nora Dalmasso", que está entre os conteúdos mais vistos da Netflix desde a última quinta-feira, prova que, infelizmente, uma mulher não tem paz nem mesmo após ser vítima de um feminicídio.

Em três episódios, a produção analisa um dos casos policiais mais midiáticos da Argentina: o assassinato da arquiteta Nora Dalmasso, em 2006. Oriunda da classe média alta, Nora foi encontrada morta em sua casa, totalmente nua, com sinais de estrangulamento. Casada com um médico de prestígio e mãe de dois filhos adolescentes, Nora estampou reportagens de revistas e jornais e foi pauta constante de programas de TV que especularam teorias sobre a razão de seu assassinato.