Além de Maísa: jovens talentos se consagram graças a 'Garota do Momento'

Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Embora já estejam na TV desde a infância, foi em "Garota do Momento" que os três jovens atores roubaram a cena e conquistaram o público. Caio Manhente e Cauê Campos, que foram revelados na série "Detetives do Prédio Azul", e João Vitor Silva, que encarnou Pedrinho no "Sítio do Picapau Amarelo", foram escalações certeiras da novela. Aliando beleza, frescor e experiência, eles provaram que as novelas não precisam de atores com números de seguidores para chamar a atenção dos espectadores, mas sim de profissionais preparados, que foram forjados à base de muito trabalho e estudo.

Vale ainda mencionar a presença do estreante Pedro Goifmann, que teve a complexa missão de viver um jovem gay e defendeu o personagem com muita sensibilidade.

"Garota do Momento" chega ao fim nesta sexta e, certamente, vai deixar saudades no público. Alessandra Poggi, autora da obra, e sua equipe de colaboradores estavam muito inspirados ao desenvolver a trama e a diretora Natália Grimberg foi perspicaz na escolha do elenco, que arrebatou o coração do espectador.