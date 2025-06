Diretora usa processo de transição de gênero para criar show de stand-up

Talvez você não esteja ligando o nome a pessoa, mas a probabilidade de você ter consumido um filme dirigido pela cineasta e roteirista Ale McHaddo é enorme. Três de seus longas ("O Amor Dá Trabalho", "Amor Sem Medida" e "Meu Cunhado é um Vampiro") figuraram durante vários dias entre os mais vistos na Netflix Brasil.

Com uma sólida carreira no cinema, Ale também é uma das maiores referências em animação no Brasil, sendo responsável por produções infantis bem-sucedidas, como "Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma" e "Nilba e Os Desastronautas". Logo após a pandemia, Ale passou por uma transição de gênero, o que a fez, involuntariamente, alçar novos voos profissionais: ela estreou como comediante de stand-up.

Para responder questões indiscretas e invasivas sobre como foi o processo de transição, Ale se valia de piadas para saciar a curiosidade alheia. Quando deu por si, percebeu que tinha um espetáculo de humor em mãos. Foi dessa forma que nasceu o "Transbordando", show que ela apresenta nesta sexta (20) em São Paulo. "Ouvi muita pergunta grosseira e sempre usei respostas ácidas e senso de humor para sair dessas situações", explica. "Se não fosse o humor, não teria conseguido enfrentar um monte de desafios após a transição e não teria chegado bem até aqui."