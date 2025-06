Caso Nelson Rubens: até quando a TV vai tolerar mau comportamento e abusos?

De acordo com o site Notícias da TV, Nelson Rubens foi afastado temporariamente do programa "TV Fama" após uma série de queixas sobre assédio moral e comportamento abusivo contra colegas de trabalho. Não é a primeira vez que o apresentador veterano é alvo desse tipo de notícia, mas é a primeira vez que a Rede TV! age para puni-lo. Tanto a emissora quanto Nelson Rubens desconversaram sobre o assunto quando questionados pelo Notícias da TV.

Toda essa história envolvendo Nelson Rubens, levanta uma antiga questão que sempre assombra quem trabalha no meio artístico: até quando a TV vai tolerar abusos e ataques de estrelismo? Numa rápida conversa com qualquer pessoa que tenha uma carreira no segmento, esse tema vem à tona e surgem diversos exemplos de profissionais que possuem um histórico de maltratar equipe e colegas. De diretor de novela super prestigiado a apresentador de programa popular, vários são os protagonistas dessas histórias de terror, que ocorrem em todos os canais e costumam ser abafadas nos bastidores.



Durante anos, passou-se pano para o destempero de profissionais sob a justificativa de que a qualidade da entrega do trabalho dessas pessoas (que eram definidas pelo eufemismo de "difíceis") compensava o mau comportamento, o que, definitivamente, não é o caso de Nelson Rubens, que sempre foi um apresentador mediano.

Fechar os olhos como se fazia antigamente não pode ser mais uma opção para empresas que querem ser consideradas sérias e que realmente se preocupam com o bem-estar dos funcionários. Assédio moral é tão devastador quanto assédio sexual e precisa ser combatido assim que surgem as primeiras denúncias. Não há performance, talento ou sucesso comercial que justifiquem a permanência de um profissional que desagrega e cria um clima ruim no ambiente de trabalho.