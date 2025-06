Bebê reborn em 'Vale Tudo': vale tudo para ser assunto nas redes sociais?

A impressão que fica é que enxertar um bebê reborn em "Vale Tudo" não passou de uma espécie de 'clickbait' (isca de cliques) para que a novela virasse assunto nas redes sociais. Afinal, essa subtrama não fez qualquer diferença no desenvolvimento da personagem, não disparou nenhum conflito relevante, nem ecoou a ideia governante que pauta a história de Vale Tudo: vale a pena ser honesto do Brasil?

Dialogar com a sociedade contemporânea tem mais a ver com captar tendências consolidadas de comportamento do que retratar modinhas alimentadas pela internet, que, em poucas semanas, darão lugar a outra bizarrice. Ceder ao assunto viral do momento só fará com a nova versão de "Vale Tudo" soe datada. A novela tem universo instigante e rico o bastante para não apelar para esse tipo de artifício banal e desinteressante.