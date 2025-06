'Guerreiros do Sol': Banditismo e repressão continuam atuais após 100 anos

Por que escrever sobre o cangaço? Qual a motivação de vocês?

George Moura: "Fomos buscar o cangaço com o desejo de entreter e fazer reflexão sobre o Brasil. Naquele espaço mítico do sertão, tão rico e tão importante na formação do Brasil, temos conflitos que ainda estão presentes no dia de hoje, como o arcaico X moderno. "Guerreiros do Sol" é uma história de amor em tempos de guerra, que retrata a formação do Brasil moderno e tenta compreender as diferenças que o Brasil vive hoje. Usamos o cangaço para falar do Brasil atual, para falar de nós mesmos em 2025".

Sergio Goldenberg: "As pessoas não têm ideia, mas o cangaço ocorreu durante quase dois séculos no Brasil. O audiovisual brasileiro retrata pouco o cangaço. Muito do que a gente vê ali (no cangaço), como a configuração de forças e poder estão presentes na nossa vida cotidiana hoje em dia.

Há um desejo de fazer um espelhamento entre a sociedade atual e a que vemos em "Guerreiros do Sol"?

George Moura: "Não tenha a menor dúvida disso. 'Guerreiros do Sol' tem a questão do banditismo, a questão da polícia reprimindo de maneira arbitrária, a influência da igreja nesse conflito, as pessoas subjugadas à lei do mais forte. Esse caldeirão, essa panela de pressão permanente, a genealogia da ferocidade, tudo isso ainda existe no Brasil de 2025."

Sergio Goldenberg: "Vemos uma situação em que Josué (Thomas Aquino) compra armas de um fazendeiro que, por sua vez, tinha comprado as armas do Exército, algo que remete aos dias de hoje."

Sergio Goldenberg, Mariana Mesquista, Dione Carlos e George Moura Imagem: Manoella Mello/Globo

Vocês abordam dois temas que costumamos ver em novelas contemporâneas: homossexualidade feminina e câncer de mama. Por que trazer esses assuntos numa novela de época?

George Moura: "Tanto o streaming quanto a TV aberta absorvem bem essas temáticas. Temos o desejo de lançar novo olhar sobre o cangaço. Botar uma mulher (personagem de Alinne Moraes) que foge de uma relação abusiva e tenta afirmar a importância do voto feminino é uma história dissonante. Temos esses desejos de tratar temas menos óbvios no universo do cangaço."