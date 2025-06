Como ficam as tardes da Band? Cinco nomes para substituir Cátia Fonseca

E por que não ter uma dupla ocupando o lugar de Cátia Fonseca? Carla Vilhena, 58, e Maria Cândida, 53, poderiam formar um ótimo par para comandar o Melhor da Tarde. Profissionais experientes, as duas podem trazer mais dinamismo ao programa e aumentar o espaço do jornalismo no Melhor da Tarde.

Chris Flores

Chris Flores Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Quando foi uma das apresentadoras do Hoje em Dia, Chris Flores era a rainha do merchan. Unindo credibilidade e carisma, ela agradava os anunciantes e ainda falava com naturalidade sobre todos os tipos de temas. De fofocas de celebridades a fotos do cotidiano, a jornalista dominava diversos temas. Chris é um nome valioso e pode dar sobrevida ao Melhor da Tarde.

Cissa Guimarães