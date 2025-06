Do YouTube para a cadeia: como mãe exemplar foi presa por abuso infantil

Uma mistura explosiva de fé com exposição excessiva nas redes sociais fez a norte-americana Ruby Franke ser protagonista de um dos maiores escândalos envolvendo influencers no mundo. Em meados da década de 2010, ela arrebatou quase três milhões de fãs mostrando o dia a dia como mãe de seis filhos e esposa perfeita em um canal de YouTube. Carismática e com filhos igualmente graciosos, Ruby se tornou uma espécie de mãe exemplar, e a família faturou milhões de dólares expondo sua rotina na internet.

A felicidade exibida nos vídeos, porém, estava longe de ser uma realidade. Os filhos de Ruby viviam sob um regime ultra rígido de educação e eram submetidos a castigos pesados caso não cumprissem os desejos da mãe. A ascensão e a derrocada de Ruby Franke são retratadas com precisão de detalhes na ótima série documental "Um Diabo na Família: O Caso de Ruby Franke", disponível no Disney +.