Público evangélico não é empecilho para novela espírita, diz Elizabeth Jhin

Para escrever "Além do Tempo", Elizabeth e seus colaboradores visitaram vinícolas nas cidades gaúchas de Bento Gonçalves e Garibaldi, onde se passava parte da história. "Acredito que grande parte do sucesso da novela foi por conta dessa ligação afetiva que tivemos com esses lugares, com as pessoas, com as histórias de cada vinícola, suas origens", teoriza.

Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) em "Além do Tempo" Imagem: Fabio Rocha/Globo

Em sua exibição original, "Além do Tempo" foi sucesso de público e de crítica. A autora também lembra que a trama levou muitos espectadores a se ligaram pela primeira vez à espiritualidade, procurando-a para dar testemunhos sobre como a novela os modificou. "Uma moça de Portugal mandou uma carta em que descrevia as mudanças que a descoberta da espiritualidade trouxe à vida de sua mãe, que tinha uma doença terminal e que acompanhava a novela", revela.

Apesar da boa audiência, "Além do Tempo" foi a penúltima novela com temática espírita produzida pela Globo. Posteriormente, a emissora só realizou "Espelho da Vida" (2018), também de autoria de Elizabeth. Desde então, nenhuma produção que abordasse a doutrina espírita ganhou sinal verde para ser levada ao ar.

Uma das teorias para essa nova postura do canal é o aumento do número de adepto das diferentes ramificações do protestantismo em nosso país. Elizabeth, no entanto, discorda. "Não acredito que a população evangélica seja um empecilho para [a Globo produzir] uma novela espírita. O povo brasileiro em sua maioria tem uma religiosidade que não se enquadra nesse ou naquele rótulo", afirma.

"A espiritualidade não é privilégio de nenhuma religião. Ela está presente em nossas vidas, mesmo quando nos recusamos a enxergá-la. O brasileiro tem isso muito arraigado em sua vida e em sua cultura. Mais que um desejo, uma necessidade de encontrar um sentido para a vida, de ter valores que possam passar para os filhos. A prova disso é o sucesso que a reprise de 'A Viagem' vem fazendo."