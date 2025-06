Por que a teledramaturgia do SBT entrou em crise, e como mudar a situação?

O SBT se acomodou e acreditou que a lua de mel com o público infantil duraria para sempre e que as crianças consumiriam qualquer trama que fosse colocada ao ar, o que não aconteceu. O resultado desse comodismo, a emissora está colhendo nos últimos anos. Tanto "A Infância de Romeu e Julieta" quanto "A Caverna Encantada" fracassaram.

Antes de voltar a investir fortemente em teledramaturgia, o SBT precisa colocar a casa em ordem, acertar a programação para atrair novamente não só a audiência, mas também os anunciantes. Novela é um produto caro e de alto risco. É preciso ter um planejamento a longo prazo, o que não ocorreu nessa jornada de produções infantojuvenis. Diante da atual crise, o mais estratégico a ser feito é pensar em alternativas, como a exibição de produções estrangeiras, como o SBT já anunciou que fará.

Uma vez reestabelecida a ordem financeira da emissora, se houver o desejo de voltar a produzir novela, o SBT precisa se atentar a um grande detalhe: diversificar a mão de obra que se dedica à teledramaturgia. Não dá para o SBT depender apenas de Iris Abravanel e sua equipe de colaboradores para desenvolver novelas para o canal. Há dezenas de roteiristas qualificados e com muita experiência que estão sem contratos com grandes emissoras que podem agregar bastante ao setor de dramaturgia do canal. Vozes diversas são necessárias para conseguir dialogar com uma audiência mais ampla. Silvio Santos sabia disso quando tentou contratar de uma única vez Gloria Perez, Benedito Ruy Barbosa e Walther Negrão na segunda metade dos anos 1990.

O filão de novela infantis até pode voltar a ser explorado, mas é necessário que haja uma alternância no comando criativo das histórias. Além disso, a emissora não pode esquecer dos folhetins para adultos, afinal, boa parte de sua audiência se acostumou a ver tramas mexicanas ou produções brasileiras que eram adaptadas de texto hispânicos. Vale lembrar que novelas adultas possuem mais facilidade de inserções de merchandising, o que ajuda nos custos.

Uma alternativa para ter mais diversidade de ficção para o público adulto é uma eventual parceria com alguma plataforma de streaming, como HBO Max, que já anunciou que pretende produzir uma novela por ano, pelo menos.

Existem caminhos para o SBT se reerguer, mas isso levará tempo e exigirá que a direção da emissora faça apostas mais ousadas do que aquelas que tem sido feitas ultimamente.