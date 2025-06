Mês da diversidade: 'Vale Tudo' erra ao tirar espaço de casal homoafetivo

Para uma produção que mostra muita vontade de trazer temas relevantes para a discussão, a condução da história de Cecília e Laís se mostra um equívoco. Além de não fomentar um debate acerca dos entraves que um casal homossexual enfrenta na hora de se candidatar para a adoção de um menor, "Vale Tudo" ainda retira de cena uma das poucas personagens da comunidade LGBTQIAPN+ da trama.

A falta dessa representatividade no atual folhetim das nove é notável. Apesar de ter vários personagens da geração Z, que é caracterizada por uma sexualidade mais fluida, nenhum dos jovens de "Vale Tudo", até o momento, foge da heterossexualidade. Se compararmos com produções recentes da mesma faixa de horário e até com novelas exibidas às 19h, constatamos que a presença de personagens LGBTQIAPN+ tinham mais força em narrativas como "Renascer", "Terra e Paixão" e na recém-encerrada "Volta Por Cima".

Se "Vale Tudo" deseja, de fato, ser um retrato do Brasil dos anos 2020, é preciso apostar mais na diversidade sexual. A novela ainda tem mais quatro meses pela frente e dá tempo de virar esse jogo.