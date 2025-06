'Jogo da Viúva': filme mais visto da Netflix renderia ainda mais como série

Além de bons melodramas e suspenses, o audiovisual espanhol tem sido uma fonte para saciar a fome dos espectadores viciados em histórias baseadas em crimes verdadeiros. Sejam ficcionais ou documentais, as produções true crime da Espanha são instigantes e, em sua grande maioria, não lançam mão de artifícios simplistas para tornar a trama mais palatável para o grande público, como fez o filme nacional "O Maníaco do Parque", por exemplo.

O mais novo exemplar da safra espanhola de true crime é o longa-metragem "Jogo da Viúva", que, desde que estreou na Netflix na última sexta-feira, ocupa a primeira posição entre os filmes mais vistos da plataforma. Inspirado no assassinato do engenheiro Antonio Navarro, o caso ficou conhecido como o Crime de Patraix, uma referência ao bairro de Valência onde a vítima morava e foi morta após ser apunhalada oito vezes.

Por ter acontecido em 16 de agosto de 2017, um dia antes do atentado que ocorreu em Las Ramblas, de Barcelona, que matou 13 pessoas e feriu outras 100, o Crime de Patraix não gerou uma comoção midiática imediata, mas ganhou as manchetes de jornais e emissora de TV quando a polícia provou que a viúva, Maria Jesus Moreno, mais conhecida como Maje, foi quem planejou a execução do marido, Antonio, e delegou a tarefa a um de seus amantes, Salvador, com quem trabalhava em um hospital.