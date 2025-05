Conteúdos na Netflix aumentam em 3,5 vezes as chances de visitas ao Brasil

Maior plataforma de streaming do mundo, a Netflix, vai usar sua popularidade e seu alcance para promover o Brasil como destino turístico.

Em parceria com a Embratur, a gigante norte-americana encabeça uma iniciativa para incentivar que os estrangeiros visitem as paisagens que eles conhecem por séries, filmes e reality shows da Netflix que tiveram grande aceitação com o público global, como Cidade Invisível, gravada na Floresta Amazônica, Casamento às Cegas Brasil, com temporadas filmadas em destinos como Trancoso (BA) e Bom Jardim da Serra (SC).

Segundo Mariana Polidorio, diretora de Políticas Públicas da plataforma, estrangeiros que assistem conteúdo brasileiro na Netflix têm 3,5 vezes mais chances de colocar o nosso país no radar de futuras viagens.