Galisteu e Senna: Max anuncia série documental sobre romance do casal

Marjorie Estiano, interprete de Angela definiu a protagonista como uma mulher solar e que vivê-la fez com que a atriz ressignificasse muita coisa intimidade dentro dela. Já Emílio Dantas, que defende Doca Street, assassino de Angela Diniz, diz que se surpreendeu como a forma que ele enxerga o crime. "A grande dor de Doca Street foi ser retratado como miché."

Adriane Galisteu posta foto com Ayrton Senna Imagem: Reprodução/Instagram

A novidade mais surpreendente, entretanto, foi o anúncio de um documentário em que Adriane Galisteu fala sobre sua história de amor com Ayrton Senna (1960-1994). "Não se trata de relembrar, mas mostrar o que ficou por dentro. Só o tempo nos dá esse momento para falar. A Warner me ofereceu o cuidado que eu precisava para falar [do meu romance com Senna]."

Adriane disse que só aceitou o convite por conta do pedido do público de saber mais detalhes dessa parte dessa vida. "Estou no meio das gravações, mas posso garantir que a série está linda e muito forte."