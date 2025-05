Beyruti dá invertida em César Filho durante entrevista sobre o SBT

Numa entrevista no melhor estilo papo de comadres, durante painel no Rio2C, César Filho, âncora do "SBT Brasil", conversou com Daniela Beyruti, CEO do SBT, sobre as novidades do canal.

O jornalista, porém, não parecia muito focado nos rumos da conversa. Após repetir uma pergunta sobre a volta da programação infantil à grade da emissora, ele questionou a executiva sobre a sua vontade de expandir o SBT para outras plataformas como parques e navio, assunto que ela também já havia explorado anteriormente.

Diante do segundo repeteco de perguntas, Daniela, em tom de piada, disparou: "Cesar, você está escutando nossa entrevista?", o que arrancou gargalhadas da plateia.