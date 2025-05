'MasterChef' vai bem sem Ana Paula Padrão, mas formato padece de desgaste

Quem é fã do "MasterChef" sabe que a figura do apresentador, função que a jornalista Ana Paula Padrão exerceu até 2024 no Brasil, não está presente em outros países. Em diversas versões do formato pelo mundo são os próprios jurados que exercem função de âncora do programa, explicando as regras das provas, provocando e interagindo com os participantes.

O "MasterChef Brasil" passou a engrossar essa lista. Sem Ana Paula Padrão, coube aos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça conduzirem a dinâmica do programa na estreia da décima primeira temporada. O resultado foi para lá de satisfatório. Sentindo-se confortáveis em seus papeis, eles não tiveram qualquer dificuldade de acumular mais essa tarefa.

A ausência de Ana Paula Padrão não foi sentida. Apesar de talentosa e carismática, a jornalista funcionava como uma espécie de cereja do bolo do formato. Com Ana Paula, o programa tinha um charme a mais. Sem ela, o reality segue funcional e divertido. Afinal, o "MasterChef" foi desenvolvido para não depender de um âncora. Os elementos com mais apelo desse formato são os jurados e os competidores.