Filme com Fernanda Torres e Teló no Estrela da Casa: Globo revela novidades

Na Rio2C, evento anual que reúne profissionais de diversas áreas criativas, a Globo divulgou novidades para a sua programação na TV aberta e para o Globoplay.

O que aconteceu

Fernanda Torres vai estrelar um novo filme para Globoplay. A comédia "Os Corretores" tem produção da Conspiração Filmes e direção de Andrucha Waddington, marido da atriz. Será primeiro longa-metragem após trajetória vitoriosa de "Ainda Estou Aqui" no Oscar, Globo de Ouro e outras premiações renomadas.

Michel Teló será mentor dos participantes de Estrela da Casa. Nova temporada será ainda mais focada no desenvolvimento musical dos talentos e novos talentos de todo o país. Teló, que já foi técnico em diversas edições do The Voice Brasil e tem experiência em moldar novas estrelas, agora vai acompanhar de perto todos os participantes do Estrela da Casa. Do início ao fim, ele será o único mentor de todos, garantindo a isonomia do jogo. O artista vai compartilhar dicas e percepções com os competidores, que vão fazer de tudo para brilhar e chegar à final.