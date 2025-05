Sem lacração, série de Paulo Vieira já é a melhor produção nacional do ano

Num momento em que o humor na TV aberta busca se reencontrar, a série "Pablo e Luísão", do Globoplay, mostra que o caminho para a comédia retornar ao horário nobre da televisão é mais óbvio do que parece: personagens carismáticos e relacionáveis vivendo histórias identificáveis.

Essa combinação que "Pablo e Luísão" domina com maestria, à primeira vista, soa simples, mas é uma fórmula dificílima de alcançar e de se executar de maneira bem-sucedida. Duas razões explicam por que as emissoras enfrentam obstáculos para lançar projetos semelhantes a "Pablo e Luísão": a teimosia de confundirem humor com lacração, que, erroneamente, faz com que muita gente acredite que para fazer graça atualmente é preciso ser panfletário, e a falta de diversidade tanto das salas de roteiros quanto de executivos que exercem tomadas de decisões, que ainda confundem humor popular com gritaria, bordões e estereótipos.

Sob o comando criativo de Paulo Vieira, que baseou o projeto em experiências reais que viveu por causa do pai (Luisão) e do melhor amigo de seu progenitor (Pablo), a série foge do lugar comum ao apostar em personagens que flertam com a ingenuidade e a esperança sem serem rasos e que materializam o lado guerreiro do povo brasileiro sem romantizar a pobreza. O humor advém de situações cotidianas que beiram o absurdo, mas que o espectador sabe que é totalmente possível de acontecer num país como o Brasil.