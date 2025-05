Vingança gay: série da Amazon diverte tirando sarro de homem hétero

Por décadas, gays foram alvos de chacota e retratados de maneira estereotipada em filmes e séries. Sempre ridicularizados, eles eram reduzidos a um clichê, que não abarcava a diversidade dessa orientação sexual. Tudo indica que isso ficou no passado. Em tempos em que a representatividade se tornou um dos pilares do entretenimento, quem está no centro de sátiras é o homem heterossexual cisgênero branco. Nesse sentido, a série "Muito Esforçado" (Amazon Prime Video), apesar de ser um grande besteirol, é brilhante.

Criada e estrelada por Benito Skinner, ator que surgiu nas redes sociais, "Muito Esforçado" gira em torno de Benny, um jovem que era um astro do esporte no colégio e que chega à faculdade sem ter se assumido gay. A série poderia ser mais uma comédia descartável sobre universitários se não fosse o humor ácido com que trata os padrões de comportamento heterossexuais e a opção por ter como trama romântica principal a amizade entre dois outsiders em vez de uma típica paixonite juvenil.

Por mais que explore a já batida jornada de sair do armário, "Muito Esforçado" adiciona camadas de originalidade nessa história de autodescoberta ao tratar do tema com uma leveza que não costumamos ver no audiovisual. Ao fazer com que Benny tente se encaixar nos moldes de comportamento criado por homens heterossexuais e suas prestigiadas fraternidades, Benito brinda o espectador com cenas cômicas que demonstram o quão ridículo é se esforçar para caber dentro de um padrão aceito pela sociedade.