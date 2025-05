É burrice querer que Manuela Dias não mude tramas no remake de 'Vale Tudo'

Todo mundo que acompanha os bastidores da televisão sabe que manifestações e críticas de usuários de redes sociais representam uma parcela muito pequena do público da TV aberta. Embora esteja longe de ser um retrato fiel do espectador médio, a galera do X (antigo Twitter), Instagram, TikTok e similares faz um barulho que ecoa para fora da internet, pauta os meios de comunicação e dá a falsa impressão de que tudo que eles postam reflete o que a maioria da audiência pensa.

Quando o assunto é o remake de "Vale Tudo", a implicância atual das redes sociais é a alteração de algumas tramas da novela original. Há uma certa campanha para que a nova versão siga ipsis litteris o desenvolvimento do folhetim exibido em 1988.

A expectativa para que essa fidelidade exista não faz qualquer sentido. Em primeiro lugar, houve uma mudança gigantesca na sociedade do fim dos anos 1980 para os dias de hoje. Comportamentos e visões de mundo se modificaram. Por mais que a essência da história de "Vale Tudo" seja atual, é preciso rever os perfis e os arcos de personagens para que eles dialoguem com o público atual e consigam levantar debates que sejam relevantes em 2025.